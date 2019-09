Wer stiehlt denn bitte sowas?

Die Tiroler Polizei bittet um Mithilfe in einem etwas skurril anmutenden Fall von Diebstahl. Ein unbekannter Täter stahl einen Holzkopf.

Die Polizei Lienz ersucht um sachdienliche Hinweise in einem Fall von Diebstahl. Von der Liebburg in Lienz wurde ein Holzkopf gestohlen. Dieser war Teil eines ausgestellten "Männerchors". Der Diebstahl muss sich im Zeitraum Anfang September bis zum 26. September ereignet haben.Der oder die Täter sind noch nicht gefasst. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Die Inspektion Lienz ersucht um Mithilfe der Bevölkerung. Wenn du Angaben zum Aufenthaltsort der Skulptur machen kannst, wende dich bitte an die zuständige Dienststelle unter der Telefonnummer 059133/ 7230.