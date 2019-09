Werkstatt in Vollbrand: Drei Autos zerstört

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits das gesamte Gebäude in Vollbrand (Credit: Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz/Klagenfurt) Bild: Screenshot Facebook

In der Nacht auf Dienstag ist in einem Gebäude in Klagenfurt ein Großbrand ausgebrochen. Fast 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.