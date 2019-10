Wintereinbruch bringt diese Woche Schnee

Das Wetter in Österreich wird kalt: Ab Donnerstag ist sogar der Schnee ein Thema.

Wo genau wird es am Donnerstag schneien?

Wieviel Schnee kommt?

Warum schneit es am Donnerstag, woran liegt das?

Wie kalt wird es in tieferen Lagen, vor allem in Wien?

Wie lange hält der „Kälteeinbruch" an?

Der Winter gibt diese Woche ein erstes Lebenszeichen von sich - mit Schnee! UBIMET -Meteorologe Konstantin Brandes analysiert für "Heute.at" die Wetterlage in Österreich.Bereits Mittwochabend sickert von Deutschland her deutlich kältere Luft ein, somit sinkt die Schneefallgrenze von Vorarlberg bis Salzburg allmählich auf 1600 bis 1300 m. In der Nacht auf Donnerstag und Donnerstagfrüh schneit es dann in den Nordalpen generell oberhalb von 1100 bis 1300 m. Allerdings klingt der Niederschlag noch in den Morgenstunden ab, sodass sich die Schneemengen selbst in den Hochtälern sehr in Grenzen halten.Oberhalb von rund 1200 m kann es Donnerstagfrüh leicht anzuckern, so zum Beispiel in Warth Seefeld oder in Ramsau am Dachstein . Mehr als 1 oder 2 cm sollten es aber nicht werden. Auf den Bergen fällt naturgemäß mehr Schnee, so erwarten wir von der Silvretta über die Ötztaler und Zillertaler Alpen bis zu den Hohen Tauern ca. 10 bis 30 cm Neuschnee.Am Mittwoch erreichen uns deutlich kältere Luftmassen von Nordwesten her, mit den teils spätsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage ist es dann vorbei. Die Luft strömt dabei vom Nordkap über den Nordatlantik, die Nordsee und schließlich Deutschland bis zu den Alpen. Die Kaltfront gehört zum Tiefdruckgebiet namens NILS, das am Mittwoch über dem Baltikum liegt.Nach einem noch recht milden Mittwoch (Höchstwerte in Wien um 19 Grad) kühlt es in der Nacht auf Donnerstag in der Bundeshauptstadt auf rund 9 Grad ab. Auch im restlichen Flachland bewegen sich die Tiefstwerte in diesem Bereich, mit 1 bis 7 Grad wird es in den Alpen noch kälter. Am Donnerstag steht uns dann der Tiefpunkt dieser Woche bevor, selbst in Wien kommen die Temperaturen tagsüber nicht mehr über 14 Grad hinaus. Einstellige Höchstwerte von 8 oder 9 Grad gibt es sogar nur in den Nordalpen. Einzig im Süden bleibt es auch dann noch einigermaßen mild, der Nordföhn sorgt von Lienz bis Graz für rund 16 oder 17 Grad.Am Freitag und am Wochenende erholen sich die Temperaturen bereits schon wieder. Meist liegen die Höchstwerte bis zum Wochenwechsel zwischen 10 Grad in manchen Alpentälern und 18 Grad im Flachland. Das sind für Anfang Oktober völlig normale Temperaturen. In der neuen Woche geht es aus heutiger Sicht mit den Temperaturen tendenziell noch etwas weiter nach oben.