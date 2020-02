Whatsapp hat jetzt bereits zwei Milliarden Nutzer

Bei Whatsapp lassen die Mitarbeiter die Korken knallen: Der Instant-Messaging-Dienst hat die Marke von zwei Milliarden Nutzern geknackt.

"Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Whatsapp weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzer hat", vermeldet das Unternehmen am Mittwoch.Die Facebook-Tochter betonte dabei ausdrücklich, dass die Inhalte standardmäßig mit Komplett-Verschlüsselung vor fremdem Zugriff geschützt sind. Whatsapp-Chef Will Cathcart sagte dem "Wall Street Journal", die Popularität von Whatsapp bei den Nutzern zeige, dass verschlüsselte Kommunikation verteidigt werden müsse. "Wir wissen, je mehr wir uns verbinden, desto mehr müssen wir die Daten schützen", sagte er.Zuletzt hatte die US-Regierung einen neuen Anlauf gemacht, vom Silicon Valley Hintertüren für Ermittler in Verschlüsselungssystemen zu fordern. Die Behörden kritisieren, dass sie auch mit richterlichem Beschluss nicht an Nachrichten von Kriminellen herankommen – anders als bei klassischen SMS oder Telefonaten, wo es gesetzlich verordnete Überwachungsschnittstellen gibt.Die Tech-Unternehmen kontern, dass eine Hintertür für Behörden potenziell auch von Online-Kriminellen missbraucht werden könnte und deshalb die Sicherheit der Nutzer-Daten gefährden würde.Whatsapp landet somit in der exklusiven Gruppe von Apps, die die zwei-Milliarden-Nutzer-Marke knackten. Die Messenger-App Facebook war die erste Applikation, die diesen Meilenstein 2017 erreichte. Facebook hatte Whatsapp 2014 übernommen.