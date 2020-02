Whisky vor Spiel? Bayerns Coach antwortet Bon Jovi

Rockstar Jon Bon Jovi unterstellte den Bayern-Stars, vor dem 3:0 bei Chelsea in der Hotelbar Whisky und Bier getrunken zu haben. Bayern-Trainer Hansi Flick äußert sich jetzt dazu.

Die Bayern fegten im Achtelfinal-Hinspiel mit 3:0 über den FC Chelsea hinweg. Vor dem Auswärtsspiel an der Stamford Bridge sollen sich die Münchner an der Hotelbar den einen oder anderen Drink genehmigt haben.Das berichtete am Tag nach dem Triumph niemand Geringeres als Jon Bon Jovi. Der Frontman der Rockband Bon Jovi war zeitgleich im selben Hotel untergebracht.Bei "TalkSport" hatte er berichtet: "Ich habe mich um meinen eigenen Kram gekümmert und das Team war in der Nacht vor dem Match auch dort. Mit der Kraft von Whisky und Bier haben sie Chelsea bezwungen, das sagt nicht viel über die Trinkgewohnheiten von Chelsea aus.""Die Bayern haben definitiv Whisky getrunken und eine gute Zeit genossen. Dann vernichteten sie Chelsea. Ich werde alle in Schwierigkeiten bringen ..."Trainer Hansi Flick schilderte auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Match in Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) seine Sicht der Dinge."Ich habe ihn gesehen, hinten in der Ecke", sagte Flick, der mit der Chefetage und seinem Trainerteam seinen 55. Geburtstag an der Hotelbar gefeiert hatte.Das ganze sei nicht im feinen Zwirn passiert: "Klar war der ein oder andere auch im Trainingsanzug des FC Bayern dort gesessen."Die Mannschaft sei professionell. Flick wollte mit diesen Aussagen wohl andeuten, der US-Star habe Vertreter des Trainerteams für Spieler gehalten.