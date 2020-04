WHO: Zwei von drei Staaten sind schlecht vorbereitet

Es ist ein schlechtes Zeugnis, das die WHO ausstellt: Zwei von drei Staaten sind auf epidemiologische Krisen wie Corona nur mittelmäßig oder sogar schlecht vorbereitet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) attestiert vielen Staaten einem Medienbericht zufolge keine gute Pandemievorbereitung. Nur ein Drittel der Staaten ist in der Lage, Seuchenausbrüche zu entdecken und auf sie zu reagieren. Das geht aus einem internen Papier der WHO hervor, das der deutschen Zeitung "Der Spiegel" vorliegt.Selbst hoch entwickelte Gesundheitssysteme hätten dann nur noch "begrenzte Kapazitäten", grundlegende Leistungen zu erfüllen. Dem Bericht zufolge prophezeit die WHO, in armen Ländern mit schwächeren Systemen würden die Folgen der Coronavirus-Pandemie "verheerend sein".Für Sonntagabend ist eine Videokonferenz der Gesundheitsminister der G-20-Staaten angesetzt. Zuletzt war Kritik am Krisenmanagement der WHO laut geworden – insbesondere aus den USA. Donald Trump hat die Zahlungen seines Landes an die WHO sistiert.