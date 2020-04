Wie oft muss ich das Home-Office-Outfit waschen?

Jogginghose & Leggings zählen aktuell zu unseren Lieblingskleidungsstücken. Doch wann müssen diese in die Waschmaschine? Die Antwort kommt von Experten.

Zwei Wochen lang

Dank der Corona-Pandemie verbringen wir derzeit sehr viel Zeit zu Hause - und das meistens in Jogginghosen, Leggings und dem Lieblings-Hoodie (oder an wärmeren Tagen vielleicht auch nur in einem weiten Shirt). Warum auch nicht? Schließlich verlassen wir das Haus kaum, müssen nicht ins Büro und für den nächsten Video-Chat mit dem Chef sind schnell eine Bluse oder ein Hemd übergeworfen. Allerdings verzichten viele dadurch jetzt auch auf das regelmäßige Wechseln der Kleidung, womit auch die Waschambitionen schnell nachlassen.Stellt sich nur die Frage: Ist es schlimm, die ganze Woche über die gleichen bequemen Klamotten zu tragen? Und gibt es gesundheitliche Risiken, die man dabei bedenken sollte (außer, dass der Partner einen bald nicht mehr riechen kann)?"Ungeachtet des Coronavirus sind Bakterien, die vom eigenen Körper stammen, die größte Verunreinigungsquelle", stellt Lori A. Hoepner, Umweltmedizinerin an der SUNY Downstate Health Sciences University, gegenüber der "Huffington Post" klar. "Wir produzieren viele Bakterien, insbesondere in Hautfalten, wo auch Schweiß entsteht." Solange man mit der Kleidung das Haus nicht verlasse, sei häufiges Reinigen nicht notwendig. Natürlich "sofern man kein Problem mit seinem eigenen Körpergeruch hat".Wer in der gemütlichen Freizeitkleidung nicht auch zusätzlich Sport macht, könne diese bis zu zwei Wochen ohne zwischenzeitlichen Waschgang tragen, erklärt Preeti Aryna, Textilexpertin vom Fashion Institute of Technology.Neigt man zu empfindlicher Haut oder Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Psoriasis, sollte die Kleidung aber häufiger gewechselt werden, um Hautirritationen durch Schweiß zu vermeiden, so Hoepner.Allerdings darf dabei die Körperpflege nicht vernachlässigt werden: "Es ist weniger besorgniserregend, wenn man ohnehin jeden Tag duscht und das Haus nicht verlässt", sagt Hoepner.