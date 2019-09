Wie Schobi, nur Absicht! Harry Kane trifft im Fallen

Harry Kane schießt ein Weltklasse-Tor. Nach einem Foul im Strafraum schindet er keinen Elfer, sondern trifft akrobatisch im Fallen.

Der englische Teamkapitän trotzt der Erdanziehungskraft. Harry Kane wird im Premier-League-Spiel gegen Leicester City am Samstag auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht. Der Spurs-Star verschwendet erst gar keinen Gedanken an einen möglichen Elfmeterpfiff.Er hebelt den Ball im Fallen über Keeper Kaspar Scheichel hinweg ins Tor. Tottenham führt dank ihres Knipsers seit Minute 29 mit 1:0.Bei heimischen Fans werden Erinnerungen an "Stolpersberger" wach. Philipp Schobesberger hatte für Rapid 2015 in der Europa League das legendäre Hoppala-Tor erzielt, das um die Welt ging. Folgend das Video zum Vergleich.