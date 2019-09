Wieder tote Greifvögel auf Feld gefunden

Erneuter Fall von illegaler Greifvogel-Verfolgung in NÖ? Bei Hohenwarth wurden jetzt acht tote Bussarde entdeckt.

Erneuter Schock-Fund im Weinviertel, diesmal bei Hohenwarth am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn): Nach der Maisernte wurden acht tote, am Feld liegende Bussarde entdeckt. Woran die Tiere starben ist derzeit noch unklar.Spaziergänger fanden die Kadaver der Bussarde, schlugen laut "ORF NÖ" beim Jagdleiter Alarm.Ob die Vögel vergiftet wurden, sollen jetzt Untersuchungen im Institut für Wildtierkunde in Wien klären.