33-Jähriger geht in Wien mit Messer auf Ex-Frau los

Eine 41-Jährige wurde am Dienstag vor einem Supermarkt in Wien-Brigittenau von ihrem Ex-Mann mit einem Messer attackiert. Der Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich die Messerattacke gegen 16.00 Uhr in der Wallensteinstraße im 20. Bezirk.Ein 33-jähriger Syrer geriet mit seiner Ex-Gattin vor einem Lebensmittelmarkt in einen Streit. Dabei zückte der Mann ein Messer und schnitt der 41-Jährigen ins Gesicht.Das Opfer erlitt eine Schnittverletzung auf der rechten Wange und konnte sich in die Filiale retten. Der Mann ergriff die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 33-Jährigen verlief vorerst ergebnislos. Die Staatsanwaltschaft verfügte daraufhin eine Festnahmeordnung.In der Nacht auf Mittwoch konnte der Verdächtige schließlich erfolgreich ausgeforscht und festgenommen werden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (wil)