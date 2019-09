Frau sticht mit Messer auf Schwiegertochter ein

Ein Streit zwischen einer 62-Jährigen und ihrer Schwiegertochter ist am Sonntag außer Kontrolle geraten. Dabei wurde die 39-Jährige mit einem Messer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 12.00 Uhr in einem leerstehenden Haus in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling.Zwischen einer 62-Jährigen aus Rumänien und ihrer Schwiegertochter war es zu einem Streit gekommen. Dabei verlor die ältere der beiden Frauen komplett die Nerven.Die Rumänin attackierte die 39-Jährige mit einem Messer und verletzte sie im Unterleib. Die Schwiegertochter der Frau musste daraufhin in ein Spital gebracht werden.Die 62-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die näheren Hintergründe zur Tat sind vorerst nicht bekannt.