In Arztpraxis eingebrochen – Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt diesen Mann? Bild: Kein Anbieter/LPD Wien

Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem Verdächtigen, der Ende April in eine Arztpraxis in Wien-Floridsdorf eingebrochen sein soll.

Der Verdächtige ist laut Polizei Wien am 27. April in eine Arztpraxis im 21. Bezirk eingebrochen.



Der mutmaßliche Täter ging in einen Vorraum des Ärztezentrums, öffnete dort ein Fenster und kletterte zu einem gekippten Fenster der Ordination.



In der Praxis durchsuchte er die Räumlichkeiten und stahl aus einer Handkassa Bargeld.



Am Montag veröffentlichte die Polizei Wien nun ein Foto des verdächtigen Mannes.



Täterbeschreibung



Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 40-45 Jahre alten Mann, circa 180 cm groß, schütteres, brünettes Haar, mit grauem LONDSDALE Trainingsanzug bekleidet.



Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten. (wil)