Ungeschickter Fahrrad-Dieb fährt Polizei in die Arme

(Symbolbild): In Wien-Floridsdorf wurde ein ungeschickter Fahrraddieb festgenommen

Am Bahnhof Strebersdorf gestohlen

Zwei Polizisten werden während ihres Streifendienstes in Wien-Florisdorf auf einen Mann aufmerksam, der mit einem Damenfahrrad sowie einem Bolzenschneider unterwegs war.Die Beamten hielten ihn daraufhin an und stellten fest, dass das Fahrrad zuvor am Bahnhof Strebersdorf gestohlen wurde. Dort konnten auch zwei aufgezwickte Schlösser vorgefunden werden.Der 32-jährige Slowake wurde festgenommen.