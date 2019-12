Die Wiener Linien veranstalten am 12. Dezember eine weihnachtliche Ganovenjagd, denn Mister X-mas und Grinchganoven haben alle Weihnachtsgeschenke gestohlen.

Mister X wird zu Mister X-mas. Mister X-mas und seine schreckliche Weihnachtsbande haben sämtliche Geschenke der Stadt gestohlen. Damit das Weihnachtsfest zu keiner bösen Überraschung wird, benötigen die Wiener Linien eure Hilfe. Es werden 50 Teams gesucht, um von Mister X-mas und seinen Ganovenfreunden die Geschenke zurück zu holen.Mister X-mas und seine treuen Grinchganoven Mister W und Miss U werden mit den Wiener Linien (U-Bahn, Straßenbahn und Bus) innerhalb des Gürtels unterwegs sein. Die Teams erhalten von der Weihnachtshöhle per SMS alle zehn Minuten die Aufenthaltsorte (Linie und Haltestelle) von Mister X-mas und seinen Grinchkomplizen. Ziel des Spiels ist es, alle drei Gauner zu fassen und die Geschenke einzusammeln. Jene drei Teams, denen das am schnellsten gelingt, gewinnen.Die Jagd nach Mister X-mas startet am 12. Dezember um 16 Uhr und dauert bis ungefähr 20 Uhr. Treffpunkt für die Teams ist das Infocenter U2xU5 im Zwischengeschoss der U-Bahn-Station Volkstheater (U2/U3). Jedes Team erhält dort seine Ausrüstung, um an dem Spiel teilnehmen zu können.Um an "Wien jagt Mister X-mas" teilzunehmen, schickt die Bewerbung eures Teams mit dem Betreff „Mister X-mas" an MisterX@wienerlinien.at. In den Bewerbungsunterlagen müssen der Teamname sowie die Namen und die Telefonnummern (in folgender Schreibweise +436641234567) aller TeilnehmerInnen angegeben sein.Es sind max. drei Personen pro Team zugelassen. Die ersten 50 Teams, die sich mit einer vollständigen Bewerbung anmelden, nehmen teil. Das Mindestalter für die TeilnehmerInnen beträgt 16 Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos!