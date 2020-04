Wien: Nur 22 neue Corona-Kranke in 24 Stunden

Die Kurve flacht auch offensichtlich in Wien ab. Das zeigen die samstäglichen Corona-Zahlen des Krisenstabs der Stadt Wien.

In Wien sind 2.197 Erkrankungen bestätigt. Am Freitag waren es noch 2175. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt insgesamt 88. Eine Frau (84 Jahre) und ein Mann (63 Jahre) sind im Krankenhaus verstorben.1.552 Personen sind gesundet und genesen. Am Freitag waren es noch 1381.Die Gesundheitshotline 1450 hat 782 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.