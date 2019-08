Wiener bräunt sich auf Baustelle in Favoriten

Der Wiener genoss seine Pause auf der Baustelle in Wien-Favoriten. Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Ein Wiener wollte am Freitag noch unbedingt die letzten Sonnenstrahlen genießen. Also legte er sich in seiner Mittagspause auf das Dach.

Der Sommer neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Die letzten heißen Tage wollen aber die meisten noch genießen und sich in die Sonne legen. Doch was macht man, wenn man gerade auf der Baustelle arbeiten ist? Man nutzt ganz einfach die Mittagspause.



Das dachte sich wohl auch ein Arbeiter in Wien-Favoriten, der sich gegen 13 Uhr einfach auf der frisch aufgebauten Dachkonstruktion oben ohne hinlegte. Nachmachen sollte man das allerdings nicht! (zdz)