Wiener Chanson-Pop für goldene Herbsttage

Die Wiener Liedermacherin Daniela Flickentanz veröffentlicht ihr erstes Album "handgemacht".

"Möchte mit meiner Stimme eine neue Welt kreieren"

Judith Holofernes als Vorbild

Die Begeisterung für Musik begleitet Daniela Flickentanz (ja, sie heißt wirklich so) seit Kindheitstagen. Vor wenigen Jahren war die Wienerin noch als Sozialarbeiterin in einem Jugendzentrum tätig, doch der Traum von der Bühne ließ sie nicht mehr los. Deshalb absolvierte sie berufsbegleitend eine Gesangsausbildung, Stimmtraining, sowie diverse kreativ-künstlerische Fortbildungen.Bereits 2014 hat sie eine EP als "Flickentanz" veröffentlicht. Am Freitag erscheint nun ihr erstes Album "handgemacht" mit zwölf persönlichen Chanson-Pop-Songs auf Deutsch. "Ich möchte mit meiner Stimme eine neue Welt kreieren, bewegen und berühren", erzählt die 32-Jährige.Finanziert hat die Liedermacherin aus Ottakring ihr Album über ein Crowdfunding ihrer Fans. "Viele Menschen haben sich im Vorfeld finanziell beteiligt und bekommen nun nach Abschluss des Projekts eine CD oder ein Hauskonzert. Es hat mich überrascht, wie viele Personen einfach so Geld hergegeben haben, ohne etwas dafür zurück zu verlangen", sagt die Sängerin.Unterstützt wurde sie dabei auch von dem Wiener Frauen Independent Label "Silvertree Records". So individuell wie ihr Name ist auch die Musik der Künstlerin. In den Liedern geht es um die Suche nach Liebe, Nähe, Intimität und Freiheit. Die Texte erzählen Geschichten aus dem Leben."Ich möchte den Raum für Persönliches, Ehrliches und Verletzliches aufmachen", erklärt Flickentanz. Das Spielen empfinde sie als Inspiration. Die meisten Lieder kommen über mein Unbewusstes zu mir. Sie sind wie ein Diktat von einer inneren Stimme, das ich einfach erlauben muss."Begleitet wird ihre ausdrucksstarke Stimme von Klavier, Gitarre oder Ukulele. Zu ihren Vorbildern zählen etwa Judith Holofernes (Wir sind Helden), Leonard Cohen oder Rio Reiser.Der erste Termin ihrer Albumpräsentation am 25. September in der "TheaterArche" im sechsten Bezirk ist bereits ausverkauft. Am 27. September folgt ein weiteres Konzert. Nähere Infos unter www.flickentanz.at