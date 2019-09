Wiener durfte E-Scooter nicht ins Freibad tragen

Angestellter Markus Ö. (42) durfte mit E-Scooter nicht ins Bad. Bild: Birgit Eckel

Drei Freunde wollten am Sonntag vor der Hitze ins Gänsehäufel an der Alten Donau flüchten. Markus Ö. musste am Eingang wieder umdrehen – mit seinem E-Scooter gab es keinen Einlass.