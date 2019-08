Wiener erklimmen Brücke, um in Donau zu springen

Video: Leserreporter

Ein Mann und eine Frau haben den sonnigen Dienstagabend noch an der Donau verbracht. Dann kletterten sie auf die Reichsbrücke, um ins Wasser zu springen.

Gefährliche Aktion am Dienstag bei der Reichbrücke in Wien: Ein junger Mann und eine Frau kletterten an einem Brückenpfeiler hoch, um anschließend ins kühle Wasser zu springen.



Auch wenn es womöglich als Spaß gedacht war – den gefährlichen Sprung aus mehreren Metern Höhe sollte man auf keinen Fall nachmachen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (zdz)