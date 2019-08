Vor 2 ' Wiener Herbert Varga führt uns zur Fußball-WM

Unser Mann in Cardiff

Vom 27. Juli bis zum 3. August findet in Wales der " Homeless World Cup" statt. Herbert (44) aus der "Gruft" führt das "Team Austria" an.

Die Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen (engl. Homeless World Cup) ist ein von der UNO unterstütztes Fußball-Turnier der Obdachlosen. Dieses Jahr führt der Wiener Herbert Varga (44) das österreichische Team an. Das Turnier findet von 27. Juli bis 3. August in Cardiff statt. Nach einem schweren Schicksalsschlag ist Varga in der Gruft gelandet. "Fußball hat für mich immer eine große Rolle gespielt", wie Varga zu "Heute.at" sagt. Darum überrascht es nicht, dass er zum Fußball-Team der Gruft gestoßen ist.



Auswahl fürs Nationalteam



"Die Gruft-Sozialarbeiterin hat mich zum Probetraining für das Nationalteam angemeldet", erzählt Varga. Daraufhin ging es schnell. Ein paar Probespiele und ein Trainingslager später kickt er für Österreich in Wales. Und das sehr erfolgreich. Das Heimatland des "runden Leders" - England - wurde gleich im Auftaktspiel 5:4 geschlagen. Einen noch fulminanteren Sieg gab es gegen Nordirland. Mit gleich 9:5 fegten die Österreicher die Iren vom Platz. Die bisherigen Leistungen lassen darauf hoffen, dass das "Team Austria" bis zum Schluss in der Welt-Spitze mitspielen kann.



Ganz normales Leben



"Ich hatte ein ganz normales Leben", sagt Varga. Aber nach einem persönlichen Schicksalsschlag waren Wohnung und Job in der Gastronomie schnell weg. Dank der "Gruft" hat er es nach vier Monaten wieder geschafft. Die Sozialarbeiter halfen mit den persönlichen Problemen und der Wohnungssuche. Jetzt hat Varga wieder seine eigenen "vier Wände". Was ihm in der schweren Zeit in der "Gruft" Halt gegeben hat? "Fußball", antwortet Varga wie aus der Pistole geschossen.



