Vor 1 h Das Kino ist tot? Wien beweist das Gegenteil

Wirtschaftskammer: "Wiener Kinos verzeichnen wieder Besucherplus" Bild: Kein Anbieter/Unsplash

Wien verzeichnet ein Besucherplus: "Avengers" erfolgreichster Film seit 2015, "König der Löwen" fulminant gestartet.

Den Wiener Kinos geht es wieder besser. Das schreibt die Wirtschaftskammer in einer aktuellen Aussendung. Zu verdanken ist dies einerseits dem attraktiven Filmangebot, "Avengers" ist bereits jetzt der erfolgreichste Film seit 2015, der "König der Löwen" hat einen fulminanten Start hingelegt. "Im Vergleich zum Vorjahr kann im ersten Halbjahr 2019 ein Besucherzuwachs von rund vier Prozent verzeichnet werden", freut sich Christian Dörfler, Kinosprecher in der Wirtschaftskammer (WK) Wien.



Auch der Ausblick auf die kommenden Monate gibt Anlass zu Optimismus: "Terminator: Dark Fate", "Die Eiskönigin 2", oder "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" werden noch dieses Jahr die 139 Wiener Kinosäle mit rund 26.200 Sitzplätzen füllen.







Kinobranche leistet wichtigen Wertschöpfungsbeitrag



"Dass die Kinobranche einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung leistet, ist unbestritten. Erstmals in der Geschichte konnte mit der Cineplexx Gruppe ein Unternehmen aus der Kinobranche den Exportpreis in Gold der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in der Kategorie Tourismus und Freizeitwirtschaft gewinnen, was die Bedeutung der gesamten Branche für die Volkswirtschaft in diesem Land zum Ausdruck bringt", so Dörfler.



Die von "selbsternannten Experten heraufbeschworene Kinokrise" durch die Konkurrenz von Netflix, Amazon & Co kann Dörfler weder bestätigen noch nachvollziehen: "Eine aktuelle Studie von Ernst&Young aus den USA belegt eindrucksvoll, dass sich Streamingverhalten nicht negativ auf die Anzahl der Kinobesuche auswirkt." Filmaffine Menschen, die streamen, gehen also auch häufiger ins Kino.







Mehrwertsteuer für Kinos wieder auf zehn Prozent senken



"Um die für die Erhaltung des technischen Top-Niveaus immer wieder nötigen Investitionen sicherstellen zu können und auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, fordern wir mit Nachdruck von der zukünftigen Regierung, die Mehrwertsteuer für Kinos endlich wieder von 13 auf zehn Prozent zu senken, denn weder die Erhöhung noch die nicht vorgenommene Reduktion sind sachlich zu rechtfertigen und schaden einer kleinen Branche im wirtschaftlichen Wettbewerb massiv."



(no)