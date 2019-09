Wiener Polizei startet 24-Stunden-Twitter-Marathon

Einen Tag lang wird die Wiener Polizei auf Twitter alle Einsätze veröffentlichen, die an Sektorstreifen im Stadtgebiet ausgegeben werden.

Am Samstag, 14. September, startet die Wiener Polizei zum dritten Mal einen Twitter-Marathon, bei dem alle Einsatzmeldungen im Wiener Stadtgebiet unter dem Hashtag "24h133" im sozialen Netzwerk veröffentlicht werden. Der Startschuss fällt um 7 Uhr, die Aktion läuft bis Sonntagmorgen."Ziel der Aktion ist es, der Bevölkerung einen konkreten und aktuellen Einblick in die tägliche Arbeit der Streifenbesatzungen in Wien zu ermöglichen und so das breite Spektrum der Polizeiarbeit näher zu bringen", so die Behörde in einer Aussendung. "Kommt es zu einem Einsatz für eine Sektorstreife, werden Einsatzgrund und der betroffene Bezirk umgehend als Tweet veröffentlicht."Nähere Details über den Schauplatz eines Einsatzes würden aber nicht veröffentlicht, um Behinderungen durch Schaulustige zu vermeiden. Der Twitter-Marathon ist eine gemeinschaftliche Aktion des Referats Soziale Medien und der Landesleitzentrale der Wiener Polizei.