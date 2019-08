Von Gürtel-Night-Walk bis Bubble-Soccer

Was ist los am Wochenende? Ein Überblick aus Wien.

Am Samstag findet die 22. Ausgabe des Gürtel Night Walks statt.60 Bands treten in unterschiedlichen Locations am Gürtel auf. Die Eröffnung der SPÖ-Veranstaltung findet um 18:30 im Cafè Carina statt. Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Pamela Rendi-Wagner (SP) werden dort Bier ausschenken. Highlights der Nachtwanderung am Gürtel sind Senkrechtstarter von Yokohomo (B72 , 21 Uhr) und Black Palms Orchestra (Kramladen, 23 Uhr).Mehr Infos: guertelnightwalk.at/ Das Volksstimmefest ist ein Open-Air Fest im Wiener Prater und findet Samstag und Sonntag statt. Das traditionelle Zweitagesfest der KPÖ auf der Jesuitenwiese bietet Unterhaltung mit LIVE-Acts, wie Birgit Denk (Sonntag, Volksstimmefestbühne, 20 Uhr), Sportprogramm (Schach, Volleyball, Fussball) und Kinderanimation (Kasperl, Trommelworkshop) bei freiem Eintritt. Mehr Infos: volksstimmefest.at "Wien hat Talent" lautet das Motto des 35. Wiener Stadtfests. Am Samstag findet das Fest in vier Locations statt. Zahlreiche Promis befinden sich in der Jury (Klaus Eberhartinger, Missy May, Oliver Pocher) bei den Castings. Sie finden im Vorstadttehater Metropol, Shopping Center huma Eleven oder TV Studio Media Quarter Marx statt (10-12 Uhr, 13-15 Uhr). Die Afterparty steigt ab 18 Uhr in der E-Box der Stadthalle mit Auftritte aller Sieger, ein Live-Konzert von Sarah Lombardi und Ö3-Disco.Mehr Infos: stadtfest-wien.at Die österreichischen Bubble Football Meister 2019 werden gekürt. Am Samstag werden von 13 -17 Uhr am Kunstrasen "Menschen in Riesenblasen" Fussball spielen. Ein Match dauert etwa 6 Minuten. Es wird 4 gegen 4 mit maximal 2 Wechselspielern pro Team gespielt.Merh Info: bubblesports.at Zum Start der neuen Saison bieten die Wiener Opernhäuser einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Der Tag der offenen Tür, der in der Wiener Staatsoper schon Tradition hat, bietet von 14 bis 16.30 Uhr Einblicke in den Opern- und Ballettbetrieb, unter anderem in Proben von Ensemblemitgliedern und Ballett. Die Volksoper veranstaltet ebenfalls am 1. September ein Eröffnungsfest mit Open-Air-Bühne vor dem Haus. Ab 14 Uhr können sich die Besucher bei freiem Eintritt Volksopernchor, Kostproben aus Operette und Oper und Musicalhighlights der neuen Saison anhören.Mehr Info: volksoper.at Von Donnerstag bis Sonntag hängt man beim Aerial Art Festival in den Lüften. Workshops, Abendprogramm und Schupperkurse zu Akrobatik am Seil, in der Schnur. Egal ob Aerial Yoga, Aerial Ballet oder Bungee Dance. In Liesing im F23 (23., Breitenfurterstraße 176).Mehr Info: aerialartsaustria.com (no)