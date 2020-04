Wohnung brennt lichterloh - Feuer wütet auf Balkon

In Wien-Simmering kam es am Samstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand. Ein Leser konnte das Feuer, das auf dem Balkon wütete, mit dem Handy fotografieren.

Am Samstag kam es um 14.58 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering. Ein ""-Leserreporter konnte die Flammen und eine gewaltige Rauchbildung auf dem Balkon der Wohnung fotografieren.Die Feuerwehr ist vor Ort, der Brand dürfte inzwischen schon gelöscht sein. Laut Pressesprecher der Berufsrettung Wien ist noch nicht bekannt, ob Personen bei dem Brand verletzt wurden.+++ Mehr Infos folgen in Kürze +++