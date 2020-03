29.03.2020 18:38 "Ich hoffe, dass sich im Mai alles ein bisschen lockert"

Mit Sicherheitsabstand, Maske und immer wieder neuem Sackerl über dem Mikro hat "Heute" Menschen nach ihrem Befinden befragt.

Am Sonntag endete die zweite Woche mit Ausgangsbeschränkungen in Österreich. "Heute" fragte, wie es den Menschen mit ihrer neuen Situation so geht.