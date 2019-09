Österreicher auf der Wiesn will seine Retterin heiraten

Ein österreichischer Oktoberfestbesucher verletzte sich am Heimweg in München und machte der behandelnden Sanitäterin gleich einen Heiratsantrag.

Am Heimweg gestolpert

"Abgeneigt wäre ich nicht"

So etwas erlebt die Sanitäterin Nicole auch nicht alle Tage. Schon das zweite Mal ist die 27-Jährige als Rettungsassistentin ehrenamtlich auf der Münchner Wiesn im Einsatz. Betrunkene Besucher, die in Glasscherben treten, werden am häufigsten von ihr versorgt.Am Sonntag hatte die Münchnerin aber ein besonders skurriles Erlebnis. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wollte ein österreichischer Patient die Sanitäterin heiraten.Der 30-Jährige war angetrunken auf dem Heimweg unterwegs und stolperte. Mit seinem angeknacksten Fuß suchte er gleich die Sanitäter auf. Der Österreicher stellte sich bei Nicole vor und ließ sich von ihr untersuchen.Die Verletzung war nicht so schlimm. Kurz darauf fiel er auf die Knie und fragte die 27-Jährige, ob sie sich eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen könnte.Und wie reagierte Nicole darauf? "Mein erster Heiratsantrag! Abgeneigt wäre ich nicht. Ich habe ihm verraten, dass ich am Dienstag nochmal Dienst habe. Er meinte, er kommt und macht seinen Antrag nochmal", berichtete die Sanitäterin in der "Bild"-Zeitung.Die beiden haben Nummern ausgetauscht. Wie die Geschichte wohl weitergeht?