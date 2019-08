Vor 5 ' Wilderer-Alarm: Trächtiges Reh wurde getötet

Zur Schonzeit wurde ein trächtiges, zutrauliches Reh in Schönfeld (Waidhofen/Thaya) verendet aufgefunden. Die Besitzerin des Anwesens erstattete Anzeige wegen Tierquälerei.

Mit einem verzweifelten Hilferuf wandte sich eine Leserin an "Heute": Auf ihrem Anwesen in Schönfeld (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wurde ein trächtiges, zutrauliches Reh getötet aufgefunden.



Die Besitzerin des Anwesens erstattete Anzeige bei der Polizei: "Nach dem Aussteigen aus meinem Pkw am Freitag erblickte ich am Schräghang unter dem Kirschbaum ein totes Reh. Bei diesem Reh handelt es sich um ein sehr zutrauliches Tier, das sich gemeinsam mit ihrem Rehkitz ständig im Nahbereich des Anwesens aufgehalten hat. Diese Rehe fraßen sogar teilweise das Futter meiner Enten, da ich keinen Zaun habe und sie daher wie Haustiere in der Wiese herumliefen."



Und die Frau gab weiter bei der Polizei zu Protokoll: "Meiner Meinung nach hat das ein Tierquäler gemacht, da ein Jäger eine Nachsuche nach einem angeschossenen Reh machen muss. Im Zeitraum von zwei Jahren wurden laut Zeugen vier von meinen Enten mutwillig zu Tode gefahren. Auch diesbezüglich habe ich bei der Polizei Anzeigen gemacht."



Fakt ist laut Jägerschaft, dass das tote Reh nicht bejagt hätte werden dürfen. Sie geht von einem Wilderer aus, der in der Region sein Unwesen treibt. Denn neben dem trächtigen toten Tier waren in der Region um Dobersberg zwei weitere tote Rehe entdeckt worden. Die Polizei ermittelt.



