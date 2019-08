William und Kate nehmen Billigflieger

Nach der Klima-Heuchelei von Prinz Harry und Meghan flog sein Bruder William samt Familie und Kindermädchen mit der Billig-Airline Flybe nach Schottland.

Flug um 80 Euro

Harry und Meghan waren ja in zweieinhalb Wochen vier Mal mit dem Privatjet von London nach Südeuropa und zurück geflogen, obwohl sie öffentlich stets als Kämpfer gegen den Klimawandel und CO2-Emissionen auftreten.Prinz William und seine Familie stiegen um 8.45 Uhr in den Linienflug in Norwich ein, um Oma Queen Elizabeth II. in ihrer Urlaubsresidenz im Schloss Balmoral zu besuchen.Ein Ticket für den Flug kostete 80 Euro. Bei der Ankunft in Aberdeen trug William die Taschen und Rucksäcke, während George (6) und Charlotte (4) neben ihm hertrotteten. Dahinter gingen Kate mit Baby Louis (1) und Kindermädchen Maria Borrallo zu einem wartenden Auto.