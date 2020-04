Wimbledon-Chef besorgt: Heuer kein Tennis mehr?

Die weltweite Coronakrise stoppt auch Dominic Thiem und die ATP-Tour. Die Absage des traditionellen Rasenturniers in Wimbledon sorgte für einen internationalen Aufschrei - fällt nun sogar die komplette Saison ins Wasser?

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt Wimbledon ins Wasser. Das bereitet auch dem Chef des Tennis-Klassikers Kopfzerbrechen."Der Optimist in mir und ich bin oft nicht optimistisch, hofft immer noch, dass die amerikanischen Hartplatz-Saison stattfinden kann. Ich denke nicht, dass es unrealistisch ist, zu sagen, dass es heuer kein Tennis mehr geben könnte", sagt Richard Lewis.Dennoch hofft der Engländer, dass die weiteren Grand Slams über die Bühne gehen können: "Lasst uns hoffen, dass die US Open und Roland Garros stattfinden können!"Die French Open in Paris auf 20. September bis 4. Oktober verschoben worden, die US Open würden aktuell von 24. August bis 13. September stattfinden.