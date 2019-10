Wincent Weiss singt im Gasometer Wien

Der deutsche Popsänger kommt am 15. November für ein Konzert nach Wien.

Diesen Herbst geht Wincent Weiss mit seinem zweiten, im März 2019 erschienenen Album "Irgendwie anders" auf Tour. Mit dabei hat er seine bekannten Hits wie "Feuerwerk", "Frische Luft" oder "An Wunder", aber natürlich auch viele neue Songs, die er gemeinsam mit seiner Band in 15 Städten präsentieren wird.Zuletzt war Wincent Weiss in der Hauptrolle des Animationsfilms "Tabaluga" zu hören und in der Musikshow "Sing meinen Song" zu sehen. Seine aktuelle Tour beginnt ausgezeichnet – 2019 bekam der Sänger die Goldene Henne in der Kategorie Musikund den Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie Best Music Act verliehen.Freitag, 15. November 2019Gasometer WienEinlass: 19 UhrShow: 20 Uhr