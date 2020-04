Wird der Bundesliga-Start noch weiter verschoben?

Diskussionen in Deutschland! Wann können die Fußball-Ligen den Betrieb wieder aufnehmen? In einer Sitzung des DFB wurde darüber diskutiert, den Zeitpunkt weiter nach hinten zu verschieben.

Derzeit steht fest, dass der Spielbetrieb in den Bundesligen zumindest bis zum 30. April unterbrochen ist. Am Donnerstag diskutierten DFB-Vertreter den weiteren Fahrplan. Da zeichnete sich eine weitere Verschiebung ab.Statt wie ursprünglich geplant am 2. Mai in die Saison zu starten, sei es laut "Bild" wahrscheinlicher, dass der Spielbetrieb erst am 9. Mai wieder aufgenommen wird.Das letzte Wort hat die Deutsche Fußball Liga (DFL). Sie ist für die Termin-Ansetzungen der Spieltage zuständig. Ziel sei es jedenfalls weiterhin, die Saison bis zum 30. Juni abzuschließen. Geisterspiele scheinen bei diesem Plan wohl alternativlos.