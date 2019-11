Calexico, Jazz-Festival und Karl-May-Boygroup

Dieses Wochenende gibt es einige Gustostückerl für Freunde von Jazz, Funk, Soul, Americana, Kabarett, Kunst und Design. Nichts wie hin!

Um 19 Uhr beginnt dasin Wels im Schlachthof und wird noch bis Sonntag in verschiedenen Locations in Wels andauern. Es finden 16 Konzerte unterschiedlichster Färbung statt, mit Bands und MusikerInnen aus insgesamt 14 unterschiedlichen Ländern, aber einer "gültigen" Sprache: der Musik! Infos und Tickets gibt's hier Um 19.30 Uhr darf im Stadtsaal Vöcklabruck beim Kabarett gelacht werden:, das sind Autor, Kabarettist, Kulturjournalistund ZiB-Anchorman, die in ihrem Programm der skurrilen Person des Karl May und seinen Werken auf den Grund gehen. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielt derin der Spinnerei Traun. Wir freuen uns auf auf eine konzertante Verschmelzung von Funk und Soul. Die Österreicher treten zur Zeit in siebenköpfiger Formation auf und wir sind derselben Meinung wie ihr letztes Album: "Funk is our Mission"! Tickets gibt's hier Am Samstag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr können beimin der Tabakfabrik in Linz aktuelle Trends und individuelle Designs entdeckt werden. Mehr als 170 Künstler, Independent Labels, Nachwuchstalente und Junggastronomen kommen an diesem Wochenende nach Linz, um ihre kreativen Schätze anzubieten. Infos gibt's hier Um 20 Uhr gastieren die bayrischenim Rahmen ihrer Tour4000 im Posthof in Linz und bringen neben ihren bekannten Hits das neue Album "Django4000" auf die Bühne. Tickets gibt's hier Fingerstyle-Gitarristtritt um 20 Uhr in der Alten Welt in Linz auf. Er vereint Bass-, Akkord- und Melodiespiel meisterhaft mit seiner rauchigen Stimme. Sein Programm reicht von raffinierten Eigenkompositionen und Jazzbearbeitungen über Blues und Folk bis hin zu Fingerstyle-Arrangements bekannter Songs, gewürzt mit unterhaltsamen Anekdoten. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gebenals gemeinsame Formation ein Konzert im Posthof. 15 Jahre nach Erscheinen ihres ersten gemeinsamen Albums "In the Reins" arbeiten die Künstler nun an einem neuen gemeinsamen Album, aus dem sie auch einen Vorgeschmack im Posthof präsentieren werden. Tickets gibt's hier