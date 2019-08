Gratis Wohnen: Wohnungstausch auf Zeit

Mit einem Haus- oder Wohnungstausch auf Zeit kannst du dir im Urlaub die Kosten fürs Hotel sparen.

Einfach die eigene Bleibe für eine gewisse Zeit gegen eine fremde tauschen und sich so die Kosten für die Unterkunft am Ferienort sparen – das Haustausch-Modell wird immer beliebter.So überlässt man beispielsweise einer dänischen Familie seine Zürcher Stadtwohnung und zieht für einige Zeit in deren Landhaus am Meer ein. Doch nicht nur Familien schätzen diese Art Ferien, auch bei Singles und Paaren wird der Tapetenwechsel auf Zeit immer beliebter.Und nicht nur Haus- oder Wohnungseigentümer können dieses Modell nutzen, sondern auch Mieter. Weil kein Geld verlangt wird, muss in diesem Fall nicht mal der Vermieter informiert werden. Um einen Tauschpartner zu finden, nutzt man verschiedene Plattformen wie "homeexchange" Da stellen Tauschwillige ihre Wohnung oder ihr Haus online und suchen nach dem gewünschten Ferienort und einem passenden Tauschobjekt. Sobald sich zwei Parteien gefunden haben, regeln sie die Details des Tauschs direkt miteinander.Wenn du dir Ärger sparen willst, solltest du aber folgende Punkte beachten:Lerne deinen Tauschpartner erst mal etwas kennen – telefonisch oder per Mail. Du willst schließlich nicht irgendwem deine privaten Räume mit all deinen persönlichen Gegenständen überlassen.Mach mit deinem Tauschpartner eine schriftliche Vereinbarung, die die wichtigsten Punkte regelt. Also beispielsweise, ob geraucht werden darf, ob der Briefkasten geleert werden muss, wann der Tausch vorzeitig abgebrochen werden darf etc.Beide Tauschpartner sollten über eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung verfügen. Wenn auch das Auto getauscht wird, ist eine Vollkaskoversicherung empfehlenswert.Informiere deine Nachbarschaft darüber, dass fremde Leute einige Zeit in deiner Wohnung leben werden.Erstelle für deinen Tauschpartner eine Art Handbuch mit all den Informationen, die ihm helfen, sich in der fremden Umgebung schnell einzuleben. Also wann beispielsweise der Müll abgeholt wird oder wo es eine Bäckerei hat. Idealerweise gibst du ihm auch eine Kontaktperson an, die bei Fragen oder Problemen weiterhelfen kann. (mst)(20min)