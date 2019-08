Wolfsberg gegen Pariasek! Aufregung auf Twitter

ORF-Moderator Rainer Pariasek rutsche bei der Cup-Auslosung ein flapsiger Sager über Wolfsberg heraus. Der WAC lässt das nicht auf sich sitzen.

Die Auslosung der zweiten Cup-Runde brachte attraktive Duelle. So trifft Rapid auf Salzburg, Toni Polster mit der Wiener Viktoria auf den LASK, Austria Wien auf WSG Tirol. Auch in Kärnten wurde ein interessantes Duell gezogen, was ORF-Moderator Rainer Pariasek zu einem flapsigen Kommentar verleitete.Grund dafür ist, dass Bundesliga-Klub WAC auf den ATSV Wolfsberg trifft. Pariasek kategorisierte das als "echtes Dorf-Derby". Am Twitter-Account des WAC tauchte wenig später ein Konter auf, wobei die "Wölfe" darauf hinweisen, dass Wolfsberg kein Dorf ist. "Vielleicht kann das jemand an den Herrn Pariasek weiterleiten. Zur Vorbereitung für seinen nächsten Auftritt im ORF", heißt es dazu.(red)