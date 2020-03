Woran Corona-Patienten sterben

In Österreich sind bisher vier Menschen nach einer Infektion mit Covid-19 verstorben. Weltweit gibt es fast 8.000 Todesopfer. Die Ursache ist aber nicht immer eine schwere Lungenentzündung.

Organversagen

Schwere Herzschäden

Während für rund 80 Prozent der Betroffenen eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 mild verläuft und sie dies teilweise gar nicht bemerken, setzen sich die Viren bei etwa 20 Prozent der Infizierten in der Lunge fest. Die Folge ist eine Entzündung, welche die Erkrankten ins Krankenhaus zwingt. In besonders schweren Fällen müssen die Patienten auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät. Mithilfe von Entzündungshemmern und antiviralen Medikamenten kommen die meisten aber wieder auf die Beine. Dennoch sind auch in Österreich bereits vier Menschen an dem neuartigen Virus gestorben - der Großteil davon hatte Vorerkrankungen.Woran Corona-Patienten den nun schlussendlich sterben, zeigt eine Datenerhebung aus dem Corona-Zentrum Wuhan. Demnach ist die häufigste Todesursache nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 akutes Lungenversagen, gefolgt von Herzstillstand.Durch die Entzündung ist die Lunge immer weniger in der Lage, ausreichend Sauerstoff für den Körper zur Verfügung zu stellen. Werden die Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, hören sie auf zu arbeiten und der Mensch stirbt an Organversagen.Typisch für eine Corona-Lungenentzündung ist, dass sie beidseitig ist und die komplette Lunge erfasst. Italienische Mediziner haben berichtet, dass es sich für Patienten, die in dieser Situation nicht beatmet werden können, wie langsames Ertrinken anfühlt.Neben Atemwegsbeschwerden verursacht der Virus auch akute und chronische Schäden des Herz-Kreislauf-Systems, wie die Ärztezeitung berichtet. Bei manchen Patienten zeigte sich eine Sars-CoV-2-Infektion sogar zuerst durch kardiovaskuläre Symptome wie Herzklopfen und Engegefühl in der Brust statt durch Fieber oder Husten.Knapp 12 Prozent der chinesischen Patienten, die an Covid-19 starben, erlitten während des Krankenhausaufenthalts schwere Herzschäden oder einen Herzstillstand, obwohl sie keine Herzkreislauf-Vorerkrankung hatten.Bei einer schweren Covid-19-Erkrankung leiden die Patienten unter Atemnot. Das belastet das Herz-Kreislauf-System, weil es auch im Ruhezustand deutlich mehr arbeiten muss. Für einen Kranken mit einer koronaren Vorerkrankung kann diese Belastung zu schwer werden.