Woran erinnert uns diese Wolke bloß?

Diese patriotische Wolkenformation wurde in Niederösterreich gesichtet!

Eine Leserreporterin sichtete eine Austro-Wolke am Himmel über Niederösterreich.

Eine Wolke hat am Dienstag für patriotische Hochgefühle gesorgt: Weithin sichtbar stand über Kettlasbrunn (Mistelbach, NÖ) der Umriss Österreichs am Himmel.Wahlweise konnte die Formation aber auch als Schnitzel oder Hühnerkeule interpretiert werden. Fest stand jedenfalls: Diese Wolke ist rot-weiß-rot durch und durch.Vielen Dank an Leserreporterin Ljiljana M. für den amüsanten Schnappschuss. Hast du auch ein Foto, das ein großes Publikum verdient? Sende es anoder schreibe uns auf Facebook und Instagram! (cty)