WWE-Hammer! The Rock feiert Comeback im Ring

Damit hat keiner mehr gerechnet. Dwayne "The Rock" Johnson feiert sein Comeback im Wrestling-Ring. Das kündigte er selbst an.

Mit 47 Jahren will es "The Rock" noch einmal wissen. Inzwischen ist er ein Hollywood-Superstar. Seine Liebe für den Wrestlingsport hat er behalten.Jetzt versetzt er seine Fans in Jubelstimmung. Er kehrt zurück. Am Freitag steigt er bei "SmackDown" in den WWE-Ring.Damit will FOX seinen Coup feiern. Der TV-Gigant sicherte sich in den Staaten die Rechte an der Wrestlingshow. Mit Johnson sind gute Einschaltquoten garantiert.Der bisher letzte Auftritt von "The Rock" war im April 2016. Allerdings handelte es sich um einen nur fünfsekündigen Showfight.Ob es sich dieses Mal um einen "echten" Fight handeln wird, ist unklar. Die Wrestlingszene wartet sehnsüchtigst auf einen Rückkampf mit Brock Lesnar, der ihn 2002 besiegt hatte."The Rock" erklärte 2006 seinen Rücktritt.