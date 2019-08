WWE-Star The Rock: "Habe Karriere leise beendet!"

The Rock wird nicht mehr in den Ring steigen

WWE-Fans müssen jetzt ganz stark sein! The Rock hat zugegeben, dass er heimlich, still und leise seine Wrestling-Karriere beendet.

"Ich vermisse das Wrestling, ich liebe es", erzählt Dwayne Jonson im Zuge eines Interviews für seinen neuen Film "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".Doch: "Ich bin leise in Wrestling-Pension gegangen. Ich hatte Glück, solch eine tolle Karriere zu haben. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Es gibt nichts tolleres als eine Live-Crowd und ein Mikrophon."In einem Match werden wir "The Rock" also leider nicht mehr erleben, dennoch halten sich hartnäckige Gerüchte, dass "The People's Champ" bei der ersten Smackdown-Episode auf FOX im Oktober eine Rolle spielen soll.(pip)