Mega-Deal: XXXLutz kauft Pfister in der Schweiz

Der österreichische Möbelgigant expandiert weiter: XXXLutz übernimmt das Traditionsmöbelhaus Pfister in der Schweiz.

Das traditionsreiche Schweizer Möbelhaus Möbel Pfister wird an die österreichische XXXLutz-Gruppe verkauft. Dies teilt die Gruppe mit Sitz in Suhr am Mittwoch mit."Für nationale Einrichtungshändler wird es immer anspruchsvoller, sich in einem zunehmend globalisierten und kompetitiven Marktumfeld weiter zu entwickeln", erklärt Verwaltungsratspräsident Rudolf Obrechten. Das europaweit tätige Familienunternehmen XXXL-Lutz weist einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro vor.Der Markenname Möbel Pfister sowie die dazugehörigen Brands werden beibehalten. "Die Marke Pfister ist eine Institution mit einer ausgeprägten Identität und eines der führenden Unternehmen der Einrichtungsbranche in der Schweiz. Wir wollen diesen Erfolg weiterführen", sagt Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXL-Lutz-Gruppe.Auch die Mitarbeiter würden von der österreichischen Gruppe übernommen, teilt das Unternehmen mit. Es werde zu keinen Entlassungen kommen.