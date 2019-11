Youtuberin filmt alle, die auf ihr Dekolleté starren

Mit einer witzigen Aktion mit versteckter Kamera will eine Frau auf Brustkrebs aufmerksam machen.

Eine junge Frau spaziert mit gut sichtbar präsentiertem, üppigem Dekolleté durch New York City. Da bleiben große Blicke von Passanten nicht aus.Was diese allerdings nicht wissen: Eine versteckte Kamera vorne im Kleid filmt alle Blicke auf den Ausschnitt. Im Video werden die verräterischen Blicke direkt in die Kamera (und damit aufs Dekolleté) mitgezählt. Und es trifft bei weitem nicht nur Männer.Die witzige Aktion mit versteckter Kamera hat einen ernsten Hintergrund. Die Filmemacherin will auf Brustkrebs aufmerksam machen. Am Ende des Videos ist die eigentliche Botschaft zu sehen: "Ladys, vergesst nicht, auch selbst einen Blick auf eure eigenen Brüste zu werfen." Gemeint ist die Brustkrebsvorsorge.