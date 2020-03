Zagreb-Ultras helfen bei Räumung von Babystation

Mitten in der Corona-Krise erschütterten zwei Erdbeben Kroatien. Auch Krankenhäuser wurden schwer beschädigt – Hardcore-Fußballfans packten bei der Evakuierung einer Geburtenstation mit an.

Sonntagfrüh erschütterten zwei schwere Erdbeben Kroatien. Vor allem in der Hauptstadt Zagreb hinterließen die Beben schwere Schäden, neben zahlreichen Gebäuden wurden dabei auch Krankenhäuser beschädigt. Patienten wurden teils von Trümmern verschüttet, andere Stationen mussten zumindest kurzfristig geräumt werden.Und genau hier kamen die Ultras von Dinamo Zagreb mit ins Spiel. Sie packten bei der Evakuierung einer Geburtenstation eines Spitals mit an. So kam es, dass die hartgesottenen Jungs der "Bad Blue Boys" von Dinamo, schwarz gekleidet und mit Mundschutz wegen der Corona-Pandemie, plötzlich mit Brutkästen auf der Straßen standen, wie das Foto oben zeigt. Bereits zuvor halfen die Dinamo-Ultras der Feuerwehr, eingestürzte Gebäudeteile von den Straßen zu entfernen."Wir sind mit zwei schweren Krisen konfrontiert, dem Erdbeben und der Epidemie", erklärte Kroatiens Innenminister Davor Božinovic. Und in diesen schweren Zeiten stehen auch die Hardcore-Fußballfans von Dinamo Zagreb mit mehr als einer helfenden Hand parat...