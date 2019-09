Zahlte UEFA unabsichtlich 380 Mio. an Dynamo Kiew?

Die UEFA. Bild: picturedesk.com

Der UEFA ist ein millionenschwerer Fehler passiert, der 17 Jahre lang nicht entdeckt wurde. Denn der europäische Fußballverband überwies unabsichtlich 380 Millionen an den ukrainischen Spitzenklub Dynamo Kiew.

Wie der Spiegelin einer Football-Leaks-Enthüllung berichtet, wurden zwischen 1999 und 2016 insgesamt 380 Millionen Euro von der UEFA an die auf den Britischen Jungferninseln beheimatete Firma Newport Management Limited überwiesen. Diese gehört dem ukrainischen Oligarchen Igor Surkis, der auch Präsident von Dynamo Kiew ist.



Pikant: Die Zahlungen hätten eigentlich dem ukrainischen Verband und allen ukrainischen Klubs gegolten. Erst im Dezember 2016 war einem Mitarbeiter des europäischen Fußballverbands aufgefallen, dass Zahlungen an den ukrainischen Fußballverband auf ein Konto erfolgen, das Dynamo verwendet, um Spielertransfers abzuwickeln und Gehälter zu begleichen.



Diese Vorgänge seien dann bis Mai 2017 untersucht worden. Dabei seien "keine offensichtlichen Regelverletzungen durch Funktionäre des ukrainischen Verbandes oder der UEFA" festgestellt worden. Dynamo Kiew hatte die Vorwürfe, UEFA-Gelder veruntreut zu haben, ebenfalls zurückgewiesen.



Mittlerweile erfolgen die Zahlungen an den ukrainischen Verband jedenfalls auf ein anderes Konto. (Heute Sport)