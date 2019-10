Zahnpasta in Vagina! Ärzte warnen vor Beauty-Trend

Es klingt nicht nur unglaublich skurril, sondern ist auch ziemlich gefährlich: Immer mehr Frauen schmieren sich Zahncreme in die Vagina. Das ist der Grund!

Frauenärzte warnen derzeit vor einem fragwürdigen Beauty-Trend! Offenbar schmieren sich immer mehr Frauen Zahnpasta in die Vagina.Gegenüber dem nigerianischen Nachrichtendienst erzählt ein Gynäkologe, dass er bei vielen Frauen eine regelrechte Obsession für das Thema beobachten würde.Grund ist ein Gerücht, dass bereits seit einiger Zeit im Netz kursiert und behauptet, mithilfe von Zahnpasta würde der Genitalbereich gestrafft werden.Es wird angenommen, dass Männer so mehr Spaß am Sex hätten. Außerdem sollen sich einige Frauen dadurch einen frischen Geruch im Intimbereich erhoffen.Der Beauty-Trend klingt aber nicht nur skurril, er ist auch äußerst gefährlich. Dr. Mandy Mangler rät davon strikt ab und erklärt, was die Folgen sein könnten."Fast alles, was man in die Vagina schmiert, stört das natürliche Gleichgewicht der Vagina, das aus sehr vielen positiven und hilfreichen Bakterien besteht", so Mangler gegenüber "ProSieben".Neben Entzündungen, üblen Ausfluss und Schmerzen kann es im schlimmsten Fall sogar zu einer schweren Eierstockentzündung kommen.