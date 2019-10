Zieht es Guido Burgstaller nach Australien?

Eigentlich hat der ehemalige ÖFB-Teamkicker Guido Burgstaller seinen Vertrag bei Schalke 04 erst im März bis 2022 verlängert. Doch offenbar denkt der 30-Jährige an Abschied.

Obwohl Burgstaller mit den "Knappen" im Höhenflug ist, auf dem sechsten Tabellenplatz nur zwei Punkte hinter Rang eins liegt, für Schalke auch alle sieben Bundesliga-Partien bestritt, zieht es den Goalgetter weg aus dem Ruhrpott."Ich würde gerne noch mal im Ausland spielen", so der 30-jährige österreichische Legionär zur. Damit deutete der Ex-Rapidler nach Stationen bei Cardiff City in der Premier League, Nürnberg in der zweiten deutschen Bundesliga und eben Schalke einen Wechsel "Down Under" an."Mein Bruder hat zwei Monate in Sydney gelebt und von Australien geschwärmt. Meine Frau und ich wollen dahin", so Burgstaller über ein Fußball-Abenteuer.Bisher spielten Richard Kitzbichler, Marc Janko sowie die aktuellen Legionäre Richard Windbichler und Kristijan Dobras in der A-League.