Zigarettenautomat in Neunkirchen gesprengt

Heftige Detonation am Sonntag kurz vor 21 Uhr in Neunkirchen: Ein Zigarettenautomat wurde in die Luft gejagt.

Ein lauter Knall ließ Sonntagabend gegen 20.40 Uhr die Neunkirchner Bevölkerung aufschrecken: Ein Zigarettenautomat bei einer Trafik in der Triester Straße wurde von vorerst unbekannten Tätern mit Böllern gesprengt.Durch die heftige Detonation wurden mehrere Trümmer durch die Luft geschleudert, donnerten gegen zwei geparkte Autos. "Durch die Wucht der Detonation wurden noch 25 Meter vom Automaten entfernt Teile aufgefunden", berichtete die Landespolizeidirektion am Montagvormittag.Die Täter flüchteten, nachdem sie einige Packerl Zigaretten zusammengerafft hatten, in unbekannte Richtung.Doch weit kamen sie nicht: Die fünf Jugendlichen und jungen Erwachsenen (18 bis 21, darunter zwei Mädchen) konnten rasch ausgeforscht werden. Wie sich herausstellte, hatten der 18- und der 19-Jährige bereits am 5. Dezember versucht, den Automaten mit pyrotechnischen Knallkörpern zu sprengen, der Versuch misslang allerdings. "Am 8. Dezember 2019 dürften alle Beschuldigten außer der 19-Jährigen an der Tat beteiligt gewesen sein. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von ca. 15.000 Euro", so die Landespolizeidirektion NÖ.Verletzt wurde bei dem Coup niemand, die Stadtfeuerwehr Neunkirchen kümmerte sich im Anschluss um die Sicherungsarbeiten.Die 18- sowie der 19-Jährige zeigten sich bei der Einvernahme geständig, der 18-jährige Bursche verweigerte jegliche Aussage.Das Quintett wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.