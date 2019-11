Zu viele Rennen? Formel-1-Stars schlagen Alarm

Vor dem Grand Prix-Wochenende von Austin wurde das ab 2021 geltende neue Formel-1-Regelwerk präsentiert. Ein Punkt stößt den Fahrern dabei besonders sauer auf: die Anzahl der Rennen.

Laut neuem Reglement können bis zu 25 Grand Prix in einer Saison gefahren werden. In der aktuellen Saison werden 21 Rennen ausgetragen. Für viele im Formel-1-Zirkus bereits jetzt zu viel. Und 2020 wird es mit 22 Rennen einen neuen Rekord geben."25 Rennen sind wirklich Hardcore, eigentlich sind 21 Rennen schon Hardcore", erklärte der neue alte Weltmeister Lewis Hamilton in Austin. "Die Saison ist schon jetzt ein bisschen lang", so der Brite weiter.Noch drastischer sieht es Ferrari-Ass Sebastian Vettel, der sich 16 Rennen wünscht. "Dass auch wir Piloten die Freiheit haben, etwas anderes tun zu können." Diplomatischer formulierte es sein Teamchef Mattia Binotto: "Wir sind noch nicht von den Plänen überzeugt", verwies auf die mit mehr Rennen steigenden Kosten.Formel-1-Boss Chase Carey versuchte mittlerweile, zu beruhigen. "Es muss nicht heißen, dass wir so viele Rennen haben. Wir wollen nur ein bisschen Spielraum haben", so der Liberty-Media-Boss. Im November will die Motorsport-"Königsklasse dann eine Umweltkampagne starten. Da liefert ein so ausgedehnter Rennkalender ein fragwürdiges Bild.Interessenten gibt es jedenfalls genug. 2020 steigt erstmals der Vietnam-Grand-Prix in Hanoi, gibt das niederländische Zandvoort sein Comeback. Für den Grand Prix von Miami rund um das Stadion der Miami Dolphins gibt es bereits einen Vorvertrag. Die Premiere ist für 2021 geplant.Ein heißes Thema bleibt der Grand Prix von Deutschland, der in der kommenden Saison aus dem Kalender fliegt, so schnell wie möglich aber wieder aufgenommen werden soll. Argentinien sowie die Traditions-Rennstrecke Kyalami in Südafrika haben ebenso Interesse an einem "Königsklassen"-Comeback. Die Automobilhersteller streben außerdem einen zweiten Grand Prix im Wachstumsmarkt China an. Damit wären es schon 26 Rennen...