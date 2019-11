Zugunfall mit LKW am Wiener Handelskai

Ein Güterzug der ÖBB kollidierte an einem Bahnübergang mit einem LKW. Sowohl Lenker als auch Lokführer blieben unverletzt.

Ein Zugunfall am Wiener Handelskai ist am Mittwochmorgen glimpflich ausgegangen. Um 6.30 Uhr prallte dort an einem Bahnübergang ein Güterzug auf einen LKW.Dessen Lenker dürfte, so der erste Verdacht, den herannahenden Zug übersehen haben und aus Unachtsamkeit auf die Kreuzung gefahren sein. Sowohl er, als auch der Lokführer kamen unverletzt davon.Laut einem Sprecher der ÖBB wird nun auch überprüft, ob an dem mit einem Schranken und Lichtsignalen gesicherten Übergang eine Störung aufgetreten sein könnte. Bei dem Zusammenstoß entstand hoher Sachschaden, die Strecke war für etwa eine Stunde gesperrt. Auch die Polizei ermittelt.