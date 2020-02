Zwei Arbeiter in Grube bis zur Hüfte verschüttet

Zwei Bauarbeiter sind am Montagvormittag in St. Pölten bis zur Hüfte in einer Grube verschüttet worden.

Zwei Bauarbeiter sind am Montagvormittag in St. Pölten bis zur Hüfte in einer Grube verschüttet worden.Die Männer wurden Polizeiangaben zufolge von der Feuerwehr befreit und mit Blessuren in das Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt gebracht. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.Laut Feuerwehrangaben war es kurz nach 9 Uhr im St. Pöltner Stadtteil Unterradlberg zu dem Arbeitsunfall gekommen. Bei Tätigkeiten auf einer Baustelle wurden zwei Arbeiter in einer Ausschachtung teilweise von Erdreich verschüttet – eine Person bis zur Hüfte, die andere bis zu den Schienbeinen. Die Kollegen reagierten sofort, sicherten den Bereich und begannen mit der Rettung der Verunfallten.Nach etwa 30 Minuten konnten die Arbeiter aus der Künette befreit und dem anwesenden Rettungsdienst übergeben werden, sie wurden mit Verletzungen unbekannten Grades zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus St. Pölten gebracht.Im Einsatz standen die örtlich zuständige FF St. Pölten-Unterradlberg sowie die Feuerwehren St. Pölten-Stadt und St. Pölten-Pottenbrunn mit rund 30 Personen und fünf Fahrzeugen.