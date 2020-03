Zwei Räder um 3.500 Euro in Schwechat gestohlen

Unbekannte stahlen zwei Mountainbikes in Schwechat und ein E-Bike in Sommerein.

Dreister Diebstahl in Schwechat: Zwei Mountainbikes wurden aus dem Fahrradabstellraum einer Wohnhausanlage gestohlen.

Fahrraddiebstahl in Schwechat (Bezirk Bruck): Unbekannte stahlen aus einem Fahrradabstellraum zwei Mountainbikes im Wert von rund 3.500 Euro. Dabei waren die beiden Räder richtig verwahrt und abgesperrt gewesen. Betroffen ist ein Ehepaar – der 44-Jährige und die 42-Jährige konnten nur noch Anzeige bei der Polizei erstatten, die Ermittlungen laufen.Ebenfalls ein Rad gestohlen worden war in Sommerein im Bezirk Bruck an der Leitha: Die Täter brachen mittels Leiter durch ein Fenster in einen Betrieb ein, durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen Laden auf, suchten nach Geld und Wertsachen. Schließlich wurde von den Einbrechern auch ein E-Bike (Wert ebenfalls rund 3.500 Euro) entdeckt und gestohlen. Ob noch weitere Wertsachen oder Geld entwendet worden waren, ist noch unklar. Nach einer Anzeige laufen die Ermittlungen.