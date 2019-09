Zwei Spiele manipuliert? Jetzt sprechen die Trainer

Zwei ehemalige Trainer des SV Mattersburg beziehen Stellung, nachdem Sanel Kuljic behauptete, Spiele des Klubs seien manipuliert worden.

Fußball-Österreich spricht über die brisante Aussage von Sanel Kuljic. Der ehemalige Teamspieler ist nach seiner Haftstrafe wegen Betrugs, Nötigung und Erpressung wieder frei. Er fürchte aber um sein Leben und ging deshalb am Donnerstag in Form eines Interviews mit der "Krone" an die Öffentlichkeit. Darin erhob er neue Vorwürfe, es käme immer noch zu Manipulationen in Österreich.Konkret nannte er zwei Niederlagen des SV Mattersburg als Beispiele aus 2018. Die Bundesliga kündigte noch am Donnerstag an, gemeinsam mit dem ÖFB und dem Klub rechtliche Schritte einzuleiten, damit Kuljic Beweise vorbringen müsse.Die "Salzburger Nachrichten" bohrten bei zwei ehemaligen Trainern der Burgenländer nach. Beide waren in der letzten Saison beim Klub aktiv: Gerald Baumgartner und Klaus Schmidt."Für mich unvorstellbar. Ich habe nichts Auffälliges bemerkt. Weder im Spiel noch in der Vorbereitung auf das Match", sagt Baumgartner über das 0:6 gegen den Wolfsberger AC. "Wir waren in der ersten halben Stunde gut im Spiel. Nach dem ersten Gegentor hat sich der WAC in einen Rausch gespielt und jede Chance eiskalt genutzt."Schmidt nimmt zum 1:3 gegen den LASK Stellung: "Es gab absolut keine Auffälligkeiten, dafür lege ich meine rechte Hand ins Feuer. Der LASK war zum damaligen Zeitpunkt in Überform, da kann man als Mattersburg zu Hause schon mal verlieren. Ich bin von den Aussagen des Herrn Kuljic sehr überrascht."